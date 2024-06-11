Белоусов, Алиханов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии России

Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии министра промышленности и торговли Антона Алиханова, главу Минобороны Андрея Белоусова и секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России.