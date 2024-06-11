Два депутата направили в правительство проект о запрете одежды, скрывающей лицо

Два депутата Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов разработали законопроект, предусматривающий запрет на ношение одежды, скрывающей лицо. Документ внесён на официальный отзыв в правительство, только после этого его можно будет внести в Госдуму.

Сам Матвеев сообщил, что предлагается внести изменения в КоАП, а в случае нарушений — штрафовать граждан.

В проекте говорится, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний и трудовой деятельности, а также в зимнее время и при проведении новогодних и других праздников, пишет РИА Новости.

В мае агентство со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов писало, что введение в законодательство ограничений на ношение религиозной одежды нарушит права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.