RT в Telegram
Подпишись

Два депутата направили в правительство проект о запрете одежды, скрывающей лицо

Короткая ссылка
Два депутата Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов разработали законопроект, предусматривающий запрет на ношение одежды, скрывающей лицо. Документ внесён на официальный отзыв в правительство, только после этого его можно будет внести в Госдуму.
Два депутата направили в правительство проект о запрете одежды, скрывающей лицо
  • Gettyimages.ru

Сам Матвеев сообщил, что предлагается внести изменения в КоАП, а в случае нарушений — штрафовать граждан.

В проекте говорится, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний и трудовой деятельности, а также в зимнее время и при проведении новогодних и других праздников, пишет РИА Новости.

В мае агентство со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов писало, что введение в законодательство ограничений на ношение религиозной одежды нарушит права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить