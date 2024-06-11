Супруга сообщила, что бывший мэр Купянска Мацегора скончался после покушения

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, на которого 8 июня было совершено покушение в Старом Осколе, умер в московской больнице, сообщают СМИ.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщения супруги Мацегоры Людмилы, мужчина умер 10 июня.

«Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе», — сказала она в соцсетях.

Издание напоминает, что Мацегора был градоначальником Купянска в Харьковской области с 2020 по 2022 год, после чего переехал в Белгородскую область и стал директором спортивного комплекса в Старом Осколе.

8 июня ГУР Украины заявило о покушении на Мацегору.