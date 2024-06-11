В Ростовской области объявили режим ЧС из-за почвенной засухи
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По его словам, в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи погибли и пострадали значительные площади посевов сельскохозяйственных культур.
«Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации», — написал Голубев в личном Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними засухи донские аграрии могут лишиться до 30% урожая.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за угрозы засухи ввели режим повышенной готовности.