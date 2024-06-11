В Москве начался второй этап ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице

В Департаменте транспорта Москвы рассказали о начале второго этапа ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Планируем, что уже в 2025 году восстановленная линия соединит Рижский вокзал с центром столицы. Это часть большой работы по строительству трамвайных линий в разных районах города, которая проводится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Он также отметил, что в настоящее время специалисты московского метро начали укладывать новые трамвайные пути на Трифоновской улице между улицами Октябрьская и Советской Армии.

Первый участок от улицы Образцова до Октябрьской уже готов.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы и гостей столицы пригласили на экскурсию на ретротрамвае в рамках проекта «Экскурсии в метро».