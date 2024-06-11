RT в Telegram
Подпишись

В Москве начался второй этап ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице

Короткая ссылка
В Департаменте транспорта Москвы рассказали о начале второго этапа ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице.
В Москве начался второй этап ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Планируем, что уже в 2025 году восстановленная линия соединит Рижский вокзал с центром столицы. Это часть большой работы по строительству трамвайных линий в разных районах города, которая проводится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Он также отметил, что в настоящее время специалисты московского метро начали укладывать новые трамвайные пути на Трифоновской улице между улицами Октябрьская и Советской Армии.

Первый участок от улицы Образцова до Октябрьской уже готов.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы и гостей столицы пригласили на экскурсию на ретротрамвае в рамках проекта «Экскурсии в метро».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить