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Замсекретаря Совбеза России назначили Григория Молчанова

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Григория Молчанова назначили на пост замсекретаря Совбеза России.
Замсекретаря Совбеза России назначили Григория Молчанова
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез, в период с 1973 по 2024 год Молчанов служил в ВС России. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, имеет звание заслуженного военного специалиста Российской Федерации.

Награждён орденами «За военные заслуги» и Почёта, медалями, а также благодарностью президента.

Президент России Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, ранее занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России

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