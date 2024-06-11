Замсекретаря Совбеза России назначили Григория Молчанова
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез, в период с 1973 по 2024 год Молчанов служил в ВС России. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, имеет звание заслуженного военного специалиста Российской Федерации.
Награждён орденами «За военные заслуги» и Почёта, медалями, а также благодарностью президента.
Президент России Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, ранее занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России.