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ФСБ показала золотой пистолет, часы и машины на видео задержания в КЧР

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Опубликованы кадры оперативной съёмки задержания высокопоставленных чиновников и силовиков Карачаево-Черкесии сотрудниками ФСБ.

На видео показан особняк, во время обыска которого были найдены золотой пистолет, наличные средства и коллекция часов.

Также на кадрах можно увидеть несколько дорогих автомобилей.

Сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии задержали группу из высокопоставленных представителей власти и правоохранителей, занимавшихся хищением бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным ведомства, подозреваемые присвоили целевые субсидии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР».

Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 млн рублей.

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