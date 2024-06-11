ФСБ показала золотой пистолет, часы и машины на видео задержания в КЧР
На видео показан особняк, во время обыска которого были найдены золотой пистолет, наличные средства и коллекция часов.
Также на кадрах можно увидеть несколько дорогих автомобилей.
Сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии задержали группу из высокопоставленных представителей власти и правоохранителей, занимавшихся хищением бюджетных средств в особо крупном размере.
По данным ведомства, подозреваемые присвоили целевые субсидии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР».
Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 млн рублей.