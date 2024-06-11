Депутат Исаев прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев высказался о ситуации с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что восстановление индексации позволило бы либо вернуться на работу тем, кто уже вышел на пенсию, но мог бы ещё поработать, либо удержать на работе тех, кто достиг пенсионного возраста и раздумывает, уходить ему на пенсию или нет.

Как отметил Исаев, законопроект нужно принять в кратчайшее время, в течение весенней сессии, чтобы уже в осеннюю в бюджет ПФР на 2025 год заложить необходимые средства.

«Мы уже приступили к консультациям с правительством, думаю, что законопроект будет подготовлен и внесён в Госдуму в самое ближайшее время», — добавил депутат.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство примет меры для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года.