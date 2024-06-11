В Магнитогорске проводят проверку информации о побоях в детском лагере
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, родители забрали семилетнего мальчика из детского оздоровительного лагеря из-за синяков и царапин.
«В ходе проверки прокуратурой Орджоникидзевского райна Магнитогорска будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в оздоровительном центре», — сказали в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО присудили компенсацию девочке, на которую пролили кипяток в детсаду.