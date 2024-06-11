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В Магнитогорске проводят проверку информации о побоях в детском лагере

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Прокуратура Челябинской области проверяет размещённые в СМИ сведения о нанесении несовершеннолетнему побоев в детском оздоровительно-образовательном центре «Горное ущелье».
В Магнитогорске проводят проверку информации о побоях в детском лагере
  • Gettyimages.ru
  • © Maxim Shmakov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, родители забрали семилетнего мальчика из детского оздоровительного лагеря из-за синяков и царапин.

«В ходе проверки прокуратурой Орджоникидзевского райна Магнитогорска будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в оздоровительном центре», — сказали в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО присудили компенсацию девочке, на которую пролили кипяток в детсаду.

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