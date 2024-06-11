Шойгу — о нестратегических ядерных учениях: адекватная реакция на шаги Запада

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что учения России и Белоруссии с привлечением нестратегического ядерного оружия — это адекватная реакция на позицию Запада по Украине.

«Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — заявил Шойгу «Российской газете».

Он добавил, что это также реакция на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ России.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве напомнили, что манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Ранее в ходе первого этапа учений военные отработали получение учебных специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.