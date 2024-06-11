Автоэксперт Гришаков назвал отличительные признаки перекупщиков
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Чтобы определить, является ли юридическое лицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо изучить информацию на сайте компании, а также проверить аккредитацию фирмы на сайте дистрибьютора конкретного бренда в разделе «дилеры», поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
Также покупателю нужно ознакомиться с отзывами клиентов компании на профильных ресурсах.
Если перекупщик — физическое лицо, то об этом можно догадаться по некоторым признакам: некачественные фотоснимки, очень маленький срок владения автомобилем, продажа авто по договору купли-продажи без постановки на учёт.
Помимо прочего, перекупщик, в отличие от собственника, в большинстве случаев не знает аспекты обслуживания автомобиля, добавил Гришаков.
Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.