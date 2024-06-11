Автоэксперт Гришаков назвал отличительные признаки перекупщиков

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рассказал, по каким признакам можно понять, что машину продаёт перекупщик.

Чтобы определить, является ли юридическое лицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо изучить информацию на сайте компании, а также проверить аккредитацию фирмы на сайте дистрибьютора конкретного бренда в разделе «дилеры», поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также покупателю нужно ознакомиться с отзывами клиентов компании на профильных ресурсах.

Если перекупщик — физическое лицо, то об этом можно догадаться по некоторым признакам: некачественные фотоснимки, очень маленький срок владения автомобилем, продажа авто по договору купли-продажи без постановки на учёт.

Помимо прочего, перекупщик, в отличие от собственника, в большинстве случаев не знает аспекты обслуживания автомобиля, добавил Гришаков.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.