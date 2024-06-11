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Автоэксперт Гришаков назвал отличительные признаки перекупщиков

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Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рассказал, по каким признакам можно понять, что машину продаёт перекупщик.
Автоэксперт Гришаков назвал отличительные признаки перекупщиков
  • Gettyimages.ru

Чтобы определить, является ли юридическое лицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо изучить информацию на сайте компании, а также проверить аккредитацию фирмы на сайте дистрибьютора конкретного бренда в разделе «дилеры», поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также покупателю нужно ознакомиться с отзывами клиентов компании на профильных ресурсах.

Если перекупщик — физическое лицо, то об этом можно догадаться по некоторым признакам: некачественные фотоснимки, очень маленький срок владения автомобилем, продажа авто по договору купли-продажи без постановки на учёт.

Помимо прочего, перекупщик, в отличие от собственника, в большинстве случаев не знает аспекты обслуживания автомобиля, добавил Гришаков.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.

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