Песков: Путин летает на надёжной авиатехнике

Президент России Владимир Путин летает на надёжной отечественной авиатехнике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надёжной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию», — отметил он.

20 мая президент Ирана Ибрагим Раиси и его делегация погибли при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян.

10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны.