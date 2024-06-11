Песков: Путин летает на надёжной авиатехнике
- РИА Новости
«Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надёжной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию», — отметил он.
20 мая президент Ирана Ибрагим Раиси и его делегация погибли при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян.
10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны.