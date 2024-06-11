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Песков: Путин летает на надёжной авиатехнике

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Президент России Владимир Путин летает на надёжной отечественной авиатехнике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков: Путин летает на надёжной авиатехнике
  • РИА Новости

«Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надёжной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию», — отметил он.

20 мая президент Ирана Ибрагим Раиси и его делегация погибли при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян.

10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны.

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