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Самым популярным городом для поездок на выходные стал Суздаль

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Стали известны города, куда россияне планируют поехать на выходные.
Самым популярным городом для поездок на выходные стал Суздаль
  • Gettyimages.ru
  • © Education Images

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

Основным выбором для выходных поездок среди россиян стал город Суздаль: почти половина всех бронирований в этом направлении сосредоточена на период с пятницы по воскресенье.

Также в тройке лидеров оказались Коломна (на город пришлось 47% бронирований на выходные) и Переславль-Залесский с 46% бронирований.

В рейтинг попали Выборг, Тула, Калуга, Сергиев Посад и Елец.

Ранее были названы регионы России с максимальным ростом турпотока за год.

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