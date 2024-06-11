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В московских Раменках в течение пяти лет появится городская застройка

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвестор в течение пяти лет возведёт в Раменках 106,76 тыс. кв. м недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В московских Раменках в течение пяти лет появится городская застройка
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Участок для застройки площадью 2,94 га находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова в Западном округе столицы.

«Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 млрд рублей», — отметил заммэра.

По его словам, ежегодный бюджетный эффект превысит 217 млн рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га реорганизуют по решению властей в рамках программы КРТ.

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