В московских Раменках в течение пяти лет появится городская застройка
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Участок для застройки площадью 2,94 га находится между улицами Мосфильмовская, Минская и проспектом Генерала Дорохова в Западном округе столицы.
«Вложения в реализацию проекта составят свыше 41 млрд рублей», — отметил заммэра.
По его словам, ежегодный бюджетный эффект превысит 217 млн рублей. В результате будет создано более 300 рабочих мест.
Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га реорганизуют по решению властей в рамках программы КРТ.