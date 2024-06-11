Более 18,5 тысяч жителей Тюменской области получили материальную помощь в связи с паводком

Более 18,5 тыс. жителей Тюменской области получили материальную помощь в связи с паводком, сообщили в информационном центре правительства региона.

Об этом сообщает URA.RU.

«Предоставление выплат будет осуществляться органами соцзащиты населения на основании заключений по результатам проведения обследований жилых помещений и установления степени нанесённого жилым помещениям ущерба, созданных в муниципальных образованиях комиссий, по мере схода воды и получения доступа к жилым помещениям. В настоящее время данная работа проводится», — говорится в сообщении правительства.

Материальную помощь уже получили 18 504 жителя Тюменской области на общую сумму 85,6 млн рублей. Выплаты продолжаются.

Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области после паводков выделят почти 5 млрд рублей.