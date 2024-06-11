RT в Telegram
Подпишись

Более 18,5 тысяч жителей Тюменской области получили материальную помощь в связи с паводком

Короткая ссылка
Более 18,5 тыс. жителей Тюменской области получили материальную помощь в связи с паводком, сообщили в информационном центре правительства региона.
Более 18,5 тысяч жителей Тюменской области получили материальную помощь в связи с паводком
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Предоставление выплат будет осуществляться органами соцзащиты населения на основании заключений по результатам проведения обследований жилых помещений и установления степени нанесённого жилым помещениям ущерба, созданных в муниципальных образованиях комиссий, по мере схода воды и получения доступа к жилым помещениям. В настоящее время данная работа проводится», — говорится в сообщении правительства.

Материальную помощь уже получили 18 504 жителя Тюменской области на общую сумму 85,6 млн рублей. Выплаты продолжаются.

Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области после паводков выделят почти 5 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить