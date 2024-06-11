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Компания из Москвы увеличила выпуск электросчётчиков на 65% благодаря нацпроекту

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Производитель микроэлектроники из Москвы увеличил выпуск счётчиков электроэнергии на 65% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
Компания из Москвы увеличила выпуск электросчётчиков на 65% благодаря нацпроекту
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на столичный Департамент экономической политики и развития.

Для реализации нацпроекта предприятие «Милур ИС» выбрало в качестве пилотного потока производство однофазных счётчиков модели 7m, которые используются для учёта электроэнергии в жилых домах, коммерческих помещениях и на объектах коммунальной инфраструктуры. Их доля в выручке компании составляет 62%.

В результате за полгода компания смогла на треть уменьшить время, требуемое на производство приборов, и повысить выработку продукции на 65% — с 4,85 до восьми счётчиков на человека в смену.

Экономический эффект от участия в проекте превысил 47 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе — марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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