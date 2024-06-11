В Северной Осетии разбился самолёт Су-34
- РИА Новости
«На территории нашей республики разбился самолет Су-34 ВКС России. По информации Минобороны России, экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полёт», — сообщил он.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, лётчики погибли.
На земле жертв и разрушений в результате падения самолёта не зафиксировано — крушение произошло в горах.
Ранее стало известно о крушении военного учебного самолёта в Турции, в результате которого погибли два пилота.