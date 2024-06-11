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В Северной Осетии разбился самолёт Су-34

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Глава Северной Осетии подтвердил крушение самолёта Су-34 ВКС России в регионе.
В Северной Осетии разбился самолёт Су-34
  • РИА Новости

«На территории нашей республики разбился самолет Су-34 ВКС России. По информации Минобороны России, экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полёт», — сообщил он.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, лётчики погибли.

На земле жертв и разрушений в результате падения самолёта не зафиксировано — крушение произошло в горах.

Ранее стало известно о крушении военного учебного самолёта в Турции, в результате которого погибли два пилота.

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