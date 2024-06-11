ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ФСБ, после начала СВО гражданин установил сотрудничество с СБУ. Задержанный отправлял СБУ информацию о полиции.

«Также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

Ранее жителя Ивановской области арестовали за передачу Киеву данных о военных объектах.