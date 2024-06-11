ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сотрудничестве с СБУ
Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
По данным ФСБ, после начала СВО гражданин установил сотрудничество с СБУ. Задержанный отправлял СБУ информацию о полиции.
«Также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.
Ранее жителя Ивановской области арестовали за передачу Киеву данных о военных объектах.