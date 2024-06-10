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Свадебный портал для молодожёнов запустили в Подмосковье

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В Московской области молодожёнам стал доступен новый сервис — портал для организации свадеб.
Свадебный портал для молодожёнов запустили в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

С его помощью можно выбрать и забронировать понравившееся место для проведения праздника, сообщает 360.ru.

«Новый портал объединил в себе массу полезной информации — более 60 разнообразных площадок для бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое», — прокомментировала первый зампредседателя областного правительства Людмила Болатаева.

По её словам, в регионе ежегодно брак регистрируют более 50 тыс. пар, при этом всё чаще молодожёны предпочитают выездные церемонии.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову сообщала, что в столице на регистрацию брака этим летом подали заявление 32 тыс. пар.

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