В Казани представили книгу о столетней истории системы образования Татарстана
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки республики.
Подготовка издания стартовала в 2023 году в рамках Года педагога и наставника.
Книга приурочена к столетию системы образования Татарстана и предлагает обзор важнейших событий её истории. В издании представлены ранее не публиковавшиеся материалы о выдающихся педагогах, учёных, ветеранах отрасли и педагогических династиях.
Ранее сообщалось, что в Казани выпустят фильм о визите классика Александра Пушкина в город.