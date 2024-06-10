В Казани представили книгу о столетней истории системы образования Татарстана

В Казани представили книгу «Есть одно счастье — быть педагогом. Образование Татарстана: 100 лет созидания и развития», посвящённую столетней истории образования Татарстана.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки республики.

Подготовка издания стартовала в 2023 году в рамках Года педагога и наставника.

Книга приурочена к столетию системы образования Татарстана и предлагает обзор важнейших событий её истории. В издании представлены ранее не публиковавшиеся материалы о выдающихся педагогах, учёных, ветеранах отрасли и педагогических династиях.

Ранее сообщалось, что в Казани выпустят фильм о визите классика Александра Пушкина в город.