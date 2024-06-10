Ликсутов: рельсовый каркас Москвы увеличится до 517 станций к 2030 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в соответствии с принятой Транспортной программой в столице появятся ещё три линии метро, 39 станций и девять реконструированных станций МЦД.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Уже построено 112 новых станций метро и МЦК, однако городская транспортная сеть продолжает развиваться, отметил вице-мэр.

«К 2030 году весь рельсовый каркас столицы расширится до 517 станций. Поездки 1 млн пассажиров в сутки станут до 30% быстрее», — заявил Ликсутов.

Также, по его словам, число москвичей, которые живут около станций рельсового каркаса (метро или МЦД), вырастет с около 90 до 93% (в 2010 году таких жителей было 72%).

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре путепровода.