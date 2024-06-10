Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных условиях
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«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — цитирует РИА Новости Путина.
Москалькова рассказала о большом количестве обращений, связанных с условием содержания в колониях.
По её словам, многие колонии отремонтированы, но «есть и такие, которые требуют ещё вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».
Москалькова также на встрече сказала, что ситуация с защитой прав человека в России сильно изменилась за десять лет. 52% граждан считают, что их права защищаются.