Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных условиях

Президент России Владимир Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — цитирует РИА Новости Путина.

Москалькова рассказала о большом количестве обращений, связанных с условием содержания в колониях.

По её словам, многие колонии отремонтированы, но «есть и такие, которые требуют ещё вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».

Москалькова также на встрече сказала, что ситуация с защитой прав человека в России сильно изменилась за десять лет. 52% граждан считают, что их права защищаются.