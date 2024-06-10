RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных условиях

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.
Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных условиях
  • globallookpress.com

«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — цитирует РИА Новости Путина.

Москалькова рассказала о большом количестве обращений, связанных с условием содержания в колониях.

По её словам, многие колонии отремонтированы, но «есть и такие, которые требуют ещё вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».

Москалькова также на встрече сказала, что ситуация с защитой прав человека в России сильно изменилась за десять лет. 52% граждан считают, что их права защищаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить