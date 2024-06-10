Инвесторы возведут жильё и соцобъекты на 25 площадках Москвы
Об этом сообщает сайт mos.ru.
«На территориях общей площадью почти 265 га инвесторы и операторы КРТ возведут современные городские кварталы и деловые пространства», — рассказал министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Помимо жилья, там построят 1,2 млн кв. м общественно-деловых объектов, из них почти 236 тыс. кв. м — социальные объекты: школы и детские сады, медицинские и спортивные учреждения.
Предполагаемый объём инвестиций в проекты составит около 1,3 трлн рублей.
По итогам реализации появится более 51 тыс. рабочих мест.
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