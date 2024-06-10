В Омской области полиция проверяет сообщения о вертолёте у сельского магазина

В Омской области полиция организовала проверку после появления сообщений о том, что в селе Богословка к магазину прилетел вертолёт.

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Как утверждается, мужчина прилетел за покупками, Robinson R44 был припаркован на лужайке перед магазином. В УМВД по Омской области уточнили в разговоре с RT, что полиция организовала проверку.