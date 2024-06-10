В Омской области полиция проверяет сообщения о вертолёте у сельского магазина
В Омской области полиция организовала проверку после появления сообщений о том, что в селе Богословка к магазину прилетел вертолёт.
- globallookpress.com
Как утверждается, мужчина прилетел за покупками, Robinson R44 был припаркован на лужайке перед магазином.
В УМВД по Омской области уточнили в разговоре с RT, что полиция организовала проверку.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен