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Проект «Арктическая школа туризма и гостеприимства» стартует на Ямале

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Проект «Арктическая школа туризма и гостеприимства» стартует на Ямале, сообщает АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале».
Проект «Арктическая школа туризма и гостеприимства» стартует на Ямале
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает «Ямал 1».

В рамках данного проекта будут проведены курсы по гостеприимству и мастер-классы, в которых примут участие специалисты отрасли, они поделятся своими знаниями и опытом, а также расскажут о стандартах гостеприимства и передовых методиках в индустрии.

Участие в программе обучения бесплатное. Для регистрации необходимо оставить заявку на сайте, регистрация на первый этап обучения закрывается 17 июня, на второй этап — 28 июня.

Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о создании сети туристических глэмпингов.

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