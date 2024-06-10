Собянин: компании Москвы увеличивают объёмы производства товаров из вторсырья

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные промышленники наращивают объёмы производства продукции из переработанного сырья. Из него изготавливают отделочные материалы, мебель, детали автомобилей, продукцию для ЖКХ и другие товары.

Так, московский промышленный комплекс, выпускающий канализационные люки, тротуарную плитку и бордюры, запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика, сообщил мэр в своём Telegram-канале.

Другой производитель поставляет на внутренний рынок товары из волокна, которое получает при переработке пластиковых бутылок. Это декоративно-отделочные материалы, утеплители и др.

Кроме того, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в прошлом году переработал свыше 5,3 тыс. т пластика — на 25% выше результатов 2022 года, добавил Собянин.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области подписали соглашение об установке 10 тыс. боксов для сбора одежды и 5 тыс. фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок.