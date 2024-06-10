RT в Telegram
Подпишись

Собянин: компании Москвы увеличивают объёмы производства товаров из вторсырья

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные промышленники наращивают объёмы производства продукции из переработанного сырья. Из него изготавливают отделочные материалы, мебель, детали автомобилей, продукцию для ЖКХ и другие товары.
Собянин: компании Москвы увеличивают объёмы производства товаров из вторсырья

Так, московский промышленный комплекс, выпускающий канализационные люки, тротуарную плитку и бордюры, запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика, сообщил мэр в своём Telegram-канале.

Другой производитель поставляет на внутренний рынок товары из волокна, которое получает при переработке пластиковых бутылок. Это декоративно-отделочные материалы, утеплители и др.

Кроме того, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в прошлом году переработал свыше 5,3 тыс. т пластика — на 25% выше результатов 2022 года, добавил Собянин.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области подписали соглашение об установке 10 тыс. боксов для сбора одежды и 5 тыс. фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить