В Москве благоустроили 68 км набережных за 13 лет
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и столичный Комитет по туризму.
Речь о набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, рек Яузы, Лихоборки и Сосенки, а также прудов и водохранилищ.
Специалисты облицовывают их экологичными материалами, обустраивают зоны отдыха, спортивные пространства и кафе.
Обновлённые территории становятся общественными пространствами и точками притяжения. Так, в течение всего лета на набережных столицы будет проходить фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!».
Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.