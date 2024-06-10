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В Москве благоустроили 68 км набережных за 13 лет

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В Москве с 2010 по 2023 год привели в порядок 68 км прибрежных территорий.
В Москве благоустроили 68 км набережных за 13 лет

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и столичный Комитет по туризму.

Речь о набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, рек Яузы, Лихоборки и Сосенки, а также прудов и водохранилищ.

Специалисты облицовывают их экологичными материалами, обустраивают зоны отдыха, спортивные пространства и кафе.

Обновлённые территории становятся общественными пространствами и точками притяжения. Так, в течение всего лета на набережных столицы будет проходить фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!».

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.

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