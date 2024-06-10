Собянин: за два года 60 жителей наградили знаком «Волонтёр Москвы»

Мэр Сергей Собянин сообщил, что обладателями знака отличия «Волонтёр Москвы», который по просьбе жителей столицы утвердили два года назад, стали 60 человек.

Волонтёрское движение столицы объединяет более 1,27 млн человек, поделился мэр в личном блоге на своём персональном сайте.

«Волонтёрское движение Москвы — огромная сила добра… Добровольцы помогают врачам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, поддерживают приюты для животных, включаются в спортивные мероприятия и городские фестивали», — рассказал Собянин.

Он отметил, что получившие награду добровольцы нашли себя в самых разных направлениях: социальном, патриотическом, экологическом, спортивном, культурном. Многие из них — волонтёры штаба по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает».

Ранее «Радио 1» сообщало, что более 2 тыс. студентов Московской области прошли обучение в школе вожатых.