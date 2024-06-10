Собянин: за два года 60 жителей наградили знаком «Волонтёр Москвы»
- РИА Новости
Волонтёрское движение столицы объединяет более 1,27 млн человек, поделился мэр в личном блоге на своём персональном сайте.
«Волонтёрское движение Москвы — огромная сила добра… Добровольцы помогают врачам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, поддерживают приюты для животных, включаются в спортивные мероприятия и городские фестивали», — рассказал Собянин.
Он отметил, что получившие награду добровольцы нашли себя в самых разных направлениях: социальном, патриотическом, экологическом, спортивном, культурном. Многие из них — волонтёры штаба по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает».
Ранее «Радио 1» сообщало, что более 2 тыс. студентов Московской области прошли обучение в школе вожатых.