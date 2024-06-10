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Собянин: за два года 60 жителей наградили знаком «Волонтёр Москвы»

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Мэр Сергей Собянин сообщил, что обладателями знака отличия «Волонтёр Москвы», который по просьбе жителей столицы утвердили два года назад, стали 60 человек.
Собянин: за два года 60 жителей наградили знаком «Волонтёр Москвы»
  • РИА Новости

Волонтёрское движение столицы объединяет более 1,27 млн человек, поделился мэр в личном блоге на своём персональном сайте.

«Волонтёрское движение Москвы — огромная сила добра… Добровольцы помогают врачам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, поддерживают приюты для животных, включаются в спортивные мероприятия и городские фестивали», — рассказал Собянин.

Он отметил, что получившие награду добровольцы нашли себя в самых разных направлениях: социальном, патриотическом, экологическом, спортивном, культурном. Многие из них — волонтёры штаба по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает».

Ранее «Радио 1» сообщало, что более 2 тыс. студентов Московской области прошли обучение в школе вожатых.

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