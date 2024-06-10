Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Казани
В Росавиации сообщили, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы в целях безопасности.
- РИА Новости
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — приводит заявление ТАСС.
Ранее меры для обеспечения безопасности полётов в Казани вводились 3 июня.
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