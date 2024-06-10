RT в Telegram
Подпишись

ПСБ к середине июля откроет ещё 50 ПВЗ с маркетплейса банка в ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов рассказал в интервью ТАСС на полях ПМЭФ, что Промсвязьбанк (ПСБ) к середине июля 2024 года планирует открыть ещё 50 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в ЛНР и ДНР.

«Мы ведём работу в данном направлении. Уже сейчас и торговые сети, и некоторые маркетплейсы расширяют свою деятельность на новых территориях», — отметил он.

При этом Евтухов подчеркнул, что маркетплейс ПСБ Маркет активно работает уже примерно в 20 пунктах выдачи заказа и в Луганской, и в Донецкой народных республиках.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить