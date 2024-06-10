ПСБ к середине июля откроет ещё 50 ПВЗ с маркетплейса банка в ДНР и ЛНР

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов рассказал в интервью ТАСС на полях ПМЭФ, что Промсвязьбанк (ПСБ) к середине июля 2024 года планирует открыть ещё 50 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в ЛНР и ДНР.

«Мы ведём работу в данном направлении. Уже сейчас и торговые сети, и некоторые маркетплейсы расширяют свою деятельность на новых территориях», — отметил он.

При этом Евтухов подчеркнул, что маркетплейс ПСБ Маркет активно работает уже примерно в 20 пунктах выдачи заказа и в Луганской, и в Донецкой народных республиках.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок.