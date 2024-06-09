В Москве возбудили дело после нападения на Щельцина

Покушение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, совершённое 7 июня в Москве, стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета, дело возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

«Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», — отметили в ведомстве.

Имя пострадавших в сообщении не раскрывается. Однако, как сообщает ТАСС, речь идёт именно о Щельцине.

Ранее сообщалось, что госпитализированного с ножевыми ранениями главу АНО «Цифровые платформы» прооперировали.