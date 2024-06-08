В Минцифры пообещали закрыть лазейку для оформления займов мошенниками

Процедура оформления займов в МФО через «Госуслуги», которая позволяет мошенникам выводить с помощью чужих учётных записей средства на свои счета, будет изменена, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Об этом сообщает Интерфакс.

«От учётки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дроппера, подставное лицо», — пояснил он.

Шадаев заявил, что эта опция будет закрыта: получить кредит сможет только тот человек, который за ним обратился.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT.

Шадаев отметил, что результаты могут быть представлены в сентябре.