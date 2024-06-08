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В Минцифры пообещали закрыть лазейку для оформления займов мошенниками

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Процедура оформления займов в МФО через «Госуслуги», которая позволяет мошенникам выводить с помощью чужих учётных записей средства на свои счета, будет изменена, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
В Минцифры пообещали закрыть лазейку для оформления займов мошенниками
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«От учётки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дроппера, подставное лицо», — пояснил он.

Шадаев заявил, что эта опция будет закрыта: получить кредит сможет только тот человек, который за ним обратился.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT.

Шадаев отметил, что результаты могут быть представлены в сентябре.

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