В Минцифры пообещали закрыть лазейку для оформления займов мошенниками
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«От учётки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дроппера, подставное лицо», — пояснил он.
Шадаев заявил, что эта опция будет закрыта: получить кредит сможет только тот человек, который за ним обратился.
Ранее стало известно, что на «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT.
Шадаев отметил, что результаты могут быть представлены в сентябре.