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В Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов

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Крымские власти планируют национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Соответствующий проект поступил в Государственный совет Республики Крым, отметил Константинов. 

«Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия», — рассказал он.

По словам главы парламента, в перечень войдёт имущество певицы Сусаны Джамаладиновой, холдинговой компании «Киевгорстрой», народного депутата Украины Лидии Котеляк и других лиц. 

Ранее сообщалось, что в новый пакет национализации крымских активов включена квартира приятеля Владимира Зеленского Виталия Хомутынника на южном берегу Крыма.

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