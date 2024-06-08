В Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов

Крымские власти планируют национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Соответствующий проект поступил в Государственный совет Республики Крым, отметил Константинов.

«Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия», — рассказал он.

По словам главы парламента, в перечень войдёт имущество певицы Сусаны Джамаладиновой, холдинговой компании «Киевгорстрой», народного депутата Украины Лидии Котеляк и других лиц.

Ранее сообщалось, что в новый пакет национализации крымских активов включена квартира приятеля Владимира Зеленского Виталия Хомутынника на южном берегу Крыма.