В Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов
Соответствующий проект поступил в Государственный совет Республики Крым, отметил Константинов.
«Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия», — рассказал он.
По словам главы парламента, в перечень войдёт имущество певицы Сусаны Джамаладиновой, холдинговой компании «Киевгорстрой», народного депутата Украины Лидии Котеляк и других лиц.
Ранее сообщалось, что в новый пакет национализации крымских активов включена квартира приятеля Владимира Зеленского Виталия Хомутынника на южном берегу Крыма.