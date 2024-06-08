Минстрой России предложил повысить выплаты гражданам на ремонт жилья при ЧС

Минстрой России выдвинул инициативу повысить стоимость капитального ремонта помещений, которые были повреждены в результате чрезвычайной ситуации, до 10 тыс. руб. за один квадратный метр.

Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работы по оказанию социальной поддержки граждан, составляет 18 кв. м. на одного человека.

Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области после паводков выделят почти 5 млрд руб.

Также в Якутии более чем в четыре раза увеличили размер выплат пострадавшим от паводка.