В Рособрнадзоре не планируют увеличивать число попыток пересдачи ЕГЭ в тот же год

Рособрнадзор не планирует увеличивать число попыток пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании, так как это сдвинуло бы сроки начала учебного года.

Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Увеличивать количество попыток — это надо понимать, что придется сдвигать учебный год, приёмную кампанию, а этого делать никто не будет», — отметил глава ведомства.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется.

При этом Музаев заявил, что Рособрнадзор обсудит формат ЕГЭ после завершения экзаменов.