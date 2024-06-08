В Рособрнадзоре не планируют увеличивать число попыток пересдачи ЕГЭ в тот же год
Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Увеличивать количество попыток — это надо понимать, что придется сдвигать учебный год, приёмную кампанию, а этого делать никто не будет», — отметил глава ведомства.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется.
При этом Музаев заявил, что Рособрнадзор обсудит формат ЕГЭ после завершения экзаменов.