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МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина» объявлена в розыск Министерством внутренних дел России.
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
  • Gettyimages.ru
  • © Maxym Marusenko/NurPhoto

По данным МВД, Тимошенко разыскивается по уголовной статье.

5 июня в розыск был объявлен экс-представитель сил теробороны ВСУ американский журналист Сара Эштон-Чирилло.

В мае МВД объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир ЗеленскийПётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.

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