В Подмосковье 20 июня начнётся приёмная кампания проекта «Профессионалитет»

В Московской области 20 июня начнётся Всероссийская приёмная кампания проекта «Профессионалитет».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«В рамках мероприятия будет осуществляться набор студентов по направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, в их числе поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о намерении ведомства обсудить формат итоговой аттестации после завершения всех текущих экзаменов.