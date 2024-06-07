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В Подмосковье 20 июня начнётся приёмная кампания проекта «Профессионалитет»

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В Московской области 20 июня начнётся Всероссийская приёмная кампания проекта «Профессионалитет».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«В рамках мероприятия будет осуществляться набор студентов по направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, в их числе поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о намерении ведомства обсудить формат итоговой аттестации после завершения всех текущих экзаменов.

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