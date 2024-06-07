Путин завершил пленарную сессию ПМЭФ словами «в единстве — наша сила»

Российский лидер Владимир Путин завершил пленарную сессию ПМЭФ-2024, сказав, что «в единстве — наша сила».

По его словам, Россия будет частью многополярного гармоничного мира.

«Для нас естественно, что в значительной степени мы будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку её носителем является, безусловно, русский народ», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что с неменьшим уважением Россия будет относиться к культуре и традициям других народов страны, «в этом единстве — наша сила».

Путин также отметил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм.