В Свердловской области зафиксировали рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ

В Департаменте информационной политики Свердловской области рассказали о рекорде по числу стобалльников на ЕГЭ.

Об этом сообщает URA.RU.

«Лучше всего дети справились с литературой. В 2024 году на 100 баллов её сдали 36 старшеклассников. На втором месте — химия. Экзамен по этому предмету на максимальный балл написали 19 детей. А по географии таких школьников только двое», — заявили в департаменте.

Как отметили в ведомстве, это наивысший показатель за последние три года.

Ранее в Министерстве образования Пензенской области рассказали о стобалльниках на ЕГЭ в этом году.