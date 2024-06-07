В Свердловской области зафиксировали рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ
Об этом сообщает URA.RU.
«Лучше всего дети справились с литературой. В 2024 году на 100 баллов её сдали 36 старшеклассников. На втором месте — химия. Экзамен по этому предмету на максимальный балл написали 19 детей. А по географии таких школьников только двое», — заявили в департаменте.
Как отметили в ведомстве, это наивысший показатель за последние три года.
Ранее в Министерстве образования Пензенской области рассказали о стобалльниках на ЕГЭ в этом году.