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Под Пермью построят логистический центр

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В Пермском муниципальном округе построят логистический центр, сообщили в правительстве Прикамья.

Об этом сообщает URA.RU.

Соглашение о строительстве нового логистического центра подписали на полях ПМЭФ. Инициатором проекта выступает компания «Синергия».

На строительство будет предоставлено три земельных участка общей площадью 36 га. В сообщении правительства региона уточнили, что компания планирует претендовать на получение льготы по налогу на имущество для организаций, которые развивают логистику.

Общий объём инвестиций составит порядка 2,4 млрд рублей, общая площадь нового центра будет около 55 тыс. кв. м. Строительство должны будут завершить в 2028 году.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличивать инвестиции в фабрики проектного финансирования.

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