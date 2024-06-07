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Депутат Нилов назвал правильной индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ о том, что пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут проиндексированы.
Депутат Нилов назвал правильной индексацию пенсий работающим пенсионерам
  • РИА Новости

«Аплодирую этому решению. Это правильно, это потребности рынка труда, это ответ на запрос граждан, и поэтому комитет оперативно всё будет готов это сделать, принять. Президент сказал, что это необходимо сделать в весеннюю сессию», — рассказал собеседник RT.

Поэтому эта норма, по его словам, будет подготовлена, а средства будут заложены во время подготовки бюджета следующего года.

«Главное, что принято политическое решение. Президент поставил точку. Теперь мы законодательно всё это поправим, и уже правительство учтёт всё, представляя думе проект бюджета на следующий год», — заключил парламентарий.

Ранее Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года.

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