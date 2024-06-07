Депутат Нилов назвал правильной индексацию пенсий работающим пенсионерам
- РИА Новости
«Аплодирую этому решению. Это правильно, это потребности рынка труда, это ответ на запрос граждан, и поэтому комитет оперативно всё будет готов это сделать, принять. Президент сказал, что это необходимо сделать в весеннюю сессию», — рассказал собеседник RT.
Поэтому эта норма, по его словам, будет подготовлена, а средства будут заложены во время подготовки бюджета следующего года.
«Главное, что принято политическое решение. Президент поставил точку. Теперь мы законодательно всё это поправим, и уже правительство учтёт всё, представляя думе проект бюджета на следующий год», — заключил парламентарий.
Ранее Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года.