Сбер предупредил о мошенниках в игровых сообществах

Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом сотрудников службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги.

Об этом на ПМЭФ рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«К увлечённому игрой ребёнку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором командного духа, некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом, мошенник достаточно быстро превращается в своего и начинает управлять ребёнком в своих интересах», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

В результате, по его словам, ребёнок становится жертвой злоумышленников и «под их влиянием опустошает счета родителей».

Кузнецов объяснил, что мошенники убеждают детей отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код.