Путин: Россия доказала свою готовность к технологическим преобразованиям

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил, что Россия доказала высокий уровень своей готовности к технологическим преобразованиям.

По его словам, в данный момент в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьёзно меняет управленческие, производственные процессы и целые отрасли.

«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления», — подчеркнул Путин.

RT ведёт трансляцию сессии.