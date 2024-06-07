RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия доказала свою готовность к технологическим преобразованиям

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил, что Россия доказала высокий уровень своей готовности к технологическим преобразованиям.
Путин: Россия доказала свою готовность к технологическим преобразованиям
  • globallookpress.com

По его словам, в данный момент в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьёзно меняет управленческие, производственные процессы и целые отрасли.

«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления», — подчеркнул Путин.

RT ведёт трансляцию сессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить