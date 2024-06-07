Путин: Россия доказала свою готовность к технологическим преобразованиям
- globallookpress.com
По его словам, в данный момент в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьёзно меняет управленческие, производственные процессы и целые отрасли.
«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления», — подчеркнул Путин.
RT ведёт трансляцию сессии.