В Подмосковье построят завод по переработке полимерной упаковки

Компания из Индии откроет в Подмосковье завод по переработке полимерной упаковки.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Соглашение о строительстве производства по переработке полимерной упаковки подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.

«Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объём инвестиций — более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тыс. т сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях «Флекс Филмс Рус», — сказал губернатор.

На заводе будут перерабатывать ламинат, ПЭТ-бутылки и асептические упаковки.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы вложат 1,3 млрд рублей в производство банкоматов в Подмосковье.