В Подмосковье построят завод по переработке полимерной упаковки
Об этом сообщает сайт 360.ru.
Соглашение о строительстве производства по переработке полимерной упаковки подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.
«Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объём инвестиций — более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тыс. т сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях «Флекс Филмс Рус», — сказал губернатор.
На заводе будут перерабатывать ламинат, ПЭТ-бутылки и асептические упаковки.
Ранее сообщалось, что китайские инвесторы вложат 1,3 млрд рублей в производство банкоматов в Подмосковье.