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Роскомнадзор: операторы должны защитить абонентов от мошеннических звонков

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Роскомнадзора рассказали RT, что ведомство совместно с операторами связи обсуждает меры по защите пользователей от мошеннических звонков, в том числе вариант блокировки звонков из-за границы по умолчанию.
Роскомнадзор: операторы должны защитить абонентов от мошеннических звонков
  • Gettyimages.ru

«В настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и из других стран на сети российских операторов связи (ОС). Операторы должны защитить своих абонентов от этой угрозы. Один из возможных вариантов такой защиты — это блокировка звонков из-за границы по умолчанию», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что при использовании этой меры у абонента появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущих за границей.

«Роскомнадзор прорабатывает с ОС нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора разработали приложение «Просеть» для проверки качества связи на мобильных устройствах.

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