Подозреваемый в убийстве дедушки на глазах у внучек в Москве явился с повинной

Прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, заступившегося за внучек в московском парке, явился в полицию с повинной.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. 64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне на востоке Москвы в ходе конфликта один мужчина ударил другого ножом. Пострадавший, гулявший с десятилетними внучками, скончался, а нанёсший удар убежал с места преступления.