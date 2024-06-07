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Подозреваемый в убийстве дедушки на глазах у внучек в Москве явился с повинной

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Прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, заступившегося за внучек в московском парке, явился в полицию с повинной.
Подозреваемый в убийстве дедушки на глазах у внучек в Москве явился с повинной
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. 64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне на востоке Москвы в ходе конфликта один мужчина ударил другого ножом. Пострадавший, гулявший с десятилетними внучками, скончался, а нанёсший удар убежал с места преступления.

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