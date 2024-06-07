Подозреваемый в убийстве дедушки на глазах у внучек в Москве явился с повинной
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. 64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне на востоке Москвы в ходе конфликта один мужчина ударил другого ножом. Пострадавший, гулявший с десятилетними внучками, скончался, а нанёсший удар убежал с места преступления.