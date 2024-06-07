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Задержан житель Лобни, подозреваемый в убийстве мужчины

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В Химках задержали жителя Лобни 1986 года рождения, который подозревается в убийстве 37-летнего мужчины.
Задержан житель Лобни, подозреваемый в убийстве мужчины
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что 7 июня в подъезде жилого дома между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанёс потерпевшему не менее восьми ударов ножом, от которых тот скончался на месте.

Как сказано в заявлении, конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник долгое время преследовал жену погибшего.

Следствие даст оценку действиям полицейских по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.

Ранее стало известно, что заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.

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