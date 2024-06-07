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При атаке на автомобиль в Белгородской области со стороны ВСУ погибла женщина

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Украинские войска провели БПЛА-атаку на автомобиль, который выезжал из села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В момент атаки в машине сидели три человека — супружеская пара и их взрослая дочь.

«Случилось самое страшное — дочь погибла. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал губернатор.

Мужчина получил осколочные ранения и переломы нижних конечностей. Его жену также госпитализировали со множественными слепыми осколочными ранениями лица и грудной клетки.

Ранее стало известно, что ВСУ 39 раз обстреляли ДНР, погиб мирный житель.

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