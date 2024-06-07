При атаке на автомобиль в Белгородской области со стороны ВСУ погибла женщина
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В момент атаки в машине сидели три человека — супружеская пара и их взрослая дочь.
«Случилось самое страшное — дочь погибла. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал губернатор.
Мужчина получил осколочные ранения и переломы нижних конечностей. Его жену также госпитализировали со множественными слепыми осколочными ранениями лица и грудной клетки.
Ранее стало известно, что ВСУ 39 раз обстреляли ДНР, погиб мирный житель.