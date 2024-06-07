Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерове выписали из больницы
Информация об этом появилась в Telegram-канале главы города Дмитрия Анисимова.
Кроме того, по его словам, четырёх человек, которые находились в отделении реанимации после операций, перевели в обычные палаты.
«Все получают необходимую медицинскую помощь, у всех положительная динамика», — отметил мэр.
Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 125.
Также сообщалось, что погибшим при аварии с трамваями в Кемерове оказался работник больницы.
Кроме того, поступала информация, что директор и мастер компании были задержаны в Кемерове после аварии с трамваями.