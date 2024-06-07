Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерове выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек.

Информация об этом появилась в Telegram-канале главы города Дмитрия Анисимова.

Кроме того, по его словам, четырёх человек, которые находились в отделении реанимации после операций, перевели в обычные палаты.

«Все получают необходимую медицинскую помощь, у всех положительная динамика», — отметил мэр.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 125.

Также сообщалось, что погибшим при аварии с трамваями в Кемерове оказался работник больницы.

Кроме того, поступала информация, что директор и мастер компании были задержаны в Кемерове после аварии с трамваями.