Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства скейтера Балишанского

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклада о расследовании убийства скейтера Константина Балишанского в Москве.

К расследованию уже подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

«Приоритетной версией убийства является конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности», — сказано в сообщении СК.

Убитым на западе Москвы в результате стрельбы оказался 34-летний Константин Балишанский, он был известным скейтером и работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием.

Предприятием владеет отец убитого.