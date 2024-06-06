Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства скейтера Балишанского
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К расследованию уже подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.
«Приоритетной версией убийства является конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности», — сказано в сообщении СК.
Убитым на западе Москвы в результате стрельбы оказался 34-летний Константин Балишанский, он был известным скейтером и работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием.
Предприятием владеет отец убитого.