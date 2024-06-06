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Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства скейтера Балишанского

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклада о расследовании убийства скейтера Константина Балишанского в Москве.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства скейтера Балишанского
  • © СК РФ

К расследованию уже подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

«Приоритетной версией убийства является конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности», — сказано в сообщении СК.

Убитым на западе Москвы в результате стрельбы оказался 34-летний Константин Балишанский, он был известным скейтером и работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием.

Предприятием владеет отец убитого.

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